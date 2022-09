Signorini vuole mostrare la vera foto di Mark Caltagirone, Pamela Prati pensa di lasciare il GF VIP 7 (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della lunga nottata post diretta del Grande Fratello VIP 7, le vippone hanno raccontato anche parte di quello che è successo tra un blocco pubblicitario e l’altro. In particolare Cristina Quaranta ha rivelato che Pamela Prati le avrebbe chiesto di essere nominata. Il motivo? pensa di lasciare la casa del Grande Fratello VIP ma questa volta non si vuole ritirare, vuole uscire magari anche a causa di una nomination per questo avrebbe chiesto ad alcune concorrenti di essere nominata. La Quaranta spiega che Pamela potrebbe aver paura di affrontare di nuovo tutto il caso legato a Mark Caltagirone. Pamela Prati le avrebbe spiegato che quello che doveva fare lo ha già fatto, dimostrando di essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della lunga nottata post diretta del Grande Fratello VIP 7, le vippone hanno raccontato anche parte di quello che è successo tra un blocco pubblicitario e l’altro. In particolare Cristina Quaranta ha rivelato chele avrebbe chiesto di essere nominata. Il motivo?dila casa del Grande Fratello VIP ma questa volta non siritirare,uscire magari anche a causa di una nomination per questo avrebbe chiesto ad alcune concorrenti di essere nominata. La Quaranta spiega chepotrebbe aver paura di affrontare di nuovo tutto il caso legato ale avrebbe spiegato che quello che doveva fare lo ha già fatto, dimostrando di essere ...

Isy27817713 : RT @misscuore85: @GiuliaSalemi93 Giulia, Pamela in casa sta dicendo agli altri di nominarla perché non vuole parlare di Mark Caltagirone, e… - misscuore85 : @GiuliaSalemi93 Giulia, Pamela in casa sta dicendo agli altri di nominarla perché non vuole parlare di Mark Caltagi… - TV_Italiana : #Mattino5 segue #GFVip con gli occhi di chi davvero vuole guardare, raccontare e commentare un reality. Cosa che r… - misscuore85 : RT @Annamary1900: Ma se Signorini era così contento di avere in puntata #AdrianaVolpe, la domanda è: chi l'ha esclusa? Secondo me si è pent… - Annamary1900 : Ma se Signorini era così contento di avere in puntata #AdrianaVolpe, la domanda è: chi l'ha esclusa? Secondo me si… -