(Di venerdì 30 settembre 2022). I risultati elettorali hanno consegnato un primato d’eccezione per 4 politicini, eletti consecutivamente, o al più con qualche breve pausa, per più di vent’anni:Saverio Romano, Mimmo Turano, Antonello Cracolici e Roberto Di Mauro. Nonostante scontri politici, cambi di casacca e inchieste giudiziarie, i 4ni si ritrovano, infatti,unatra i banchi delle aule parlamentari, regionali (insi chiamanoperché l’Assemblea è equiparata al Parlamento) o nazionali che siano. Sette voltena: il record assoluto è di Mimmo Turano, il politico di Alcamo, in provincia di Trapani, che incassa l’ennesima ...

EleonoraEvi : Arrestata per #corruzione Barbara #Mirabella, candidata #FdI alle Regionali in Sicilia. Evidentemente al partito de… - fattoquotidiano : Sicilia, fine poltrona mai: ecco chi sono i “deputati a vita” rieletti (ancora una volta) all’Assemblea regionale - thomasbandini : Primo acquisto del mio libro dalla Sicilia... che emozione! Alla fine del mio libro chiedo di condividere pensieri… - Newsinunclick : Oggi a partire dalle ore 20, la prima assoluta del capolavoro di Pietro Mascagni ispirato alla omonima novella di G… - ViteAnto : RT @SiciliaPreziosa: La #leggenda del filosofo #Empedocle e della fine misteriosa sull'#Etna... -

3bmeteo

... che a differenza degli anni precedenti hanno visto partenze più equamente distribuite già da... Toscana con la città di Firenze in testa, Trentino Alto Adige , Puglia eper quanto ......contatterà nei prossimi giorni i richiedenti ammessi alla concessione dei loculi aldi ... Questioni approfondite a maggio scorso dalla Commissione Pesca durante una missione in. 'L'incontro ... Meteo Sicilia: tra sole e qualche temporale, fine settimana variabile! Piogge intense soprattutto all’estremo Nord-Est, al Centro, in Sardegna e nel Levante Ligure. Forti venti. Il tempo migliorerà nel fine settimana al Centro-Nord ...CATANIA – Giro di boa per il Raid dell'Etna, giunto alla sua quarta tappa. I primi tre giorni sono stati caratterizzati dal folklore e delle bellezze della Sicilia Occidentale. Nel quarto appuntamento ...