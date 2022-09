Si litiga ancora per la spesa: Charlie Gnocchi offende pesantemente Romita (VIDEO) (Di venerdì 30 settembre 2022) La spesa fatta questa settimana proprio non ha convinto molti vipponi e già da ore, nella casa del Grande Fratello VIP 7 si discute su questo tema. Chi non ha assistito alla scelta dei prodotti viene accusato di non aver voluto interagire, chi l’ha fatta viene accusato di non aver considerato molte cose. Del resto, dimenticarsi il sale, non è da tutti, ci vuole dell’ingegno e non a caso, Attilio Romita, ha definito “surreale” il modo di fare la spesa di chi ha deciso cosa comprare e cosa no questa settimana. E proprio il giornalista è stato protagonista, suo malgrado, di una accesissima discussione nella casa del Grande Fratello VIP 7. Mentre cercava di spiegare a Luca Salatino che cosa a suo avviso non aveva funzionato, l’ex tronista gli spiegava come funzionano le cose in una cucina e come si può e si deve fare la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Lafatta questa settimana proprio non ha convinto molti vipponi e già da ore, nella casa del Grande Fratello VIP 7 si discute su questo tema. Chi non ha assistito alla scelta dei prodotti viene accusato di non aver voluto interagire, chi l’ha fatta viene accusato di non aver considerato molte cose. Del resto, dimenticarsi il sale, non è da tutti, ci vuole dell’ingegno e non a caso, Attilio, ha definito “surreale” il modo di fare ladi chi ha deciso cosa comprare e cosa no questa settimana. E proprio il giornalista è stato protagonista, suo malgrado, di una accesissima discussione nella casa del Grande Fratello VIP 7. Mentre cercava di spiegare a Luca Salatino che cosa a suo avviso non aveva funzionato, l’ex tronista gli spiegava come funzionano le cose in una cucina e come si può e si deve fare la ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di… - BruneAngel_ : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di in… - Beatrix_B_E_A : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di in… - is_amazon : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di in… - Egaleonis : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di in… -