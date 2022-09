Si chiude Port&ShippingTech | Italia può diventare Hub Energetico Europa

LA NAZIONE

Napoli, 30 set. - Risorse del mare, integrazione tra porti, logistica e industria e decarbonizzazione sono stati i tre temi portanti della giornata conclusiva di&ShippingTech, la conferenza principale della Naples Shipping Week, che si avvia all'approdo, previsto domani a mezzogiorno. "Al mare come risorsa e alla sua valorizzazione è stato dedicato il ...La rassegnadomenica 2 ottobre confrontandosi nel talk di chiusura che è stato realizzato in collaborazione conCity Future e che riguarderà i porti in una visione di connettore del ... Firenze, dopo 26 anni chiude il Porto di Mare-Eskimo. "Doveva finire ma non così" Napoli, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Risorse del mare, integrazione tra porti, logistica e industria e decarbonizzazione sono stati i tre temi portanti della giornata conclusiva di ...Si chiude la main conference della Naples Shipping Week Napoli-Risorse del mare, integrazione tra porti, logistica e industria e decarbonizzazione ...