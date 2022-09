Sfruttamento della prostituzione e riciclaggio, sgominata banda: 22 misure cautelari (Di venerdì 30 settembre 2022) Sequestrati di undici centri massaggi, quattro appartamenti, due autovetture e numerosi conti correnti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 settembre 2022) Sequestrati di undici centri massaggi, quattro appartamenti, due autovetture e numerosi conti correnti ...

LucaDeth31 : RT @aboubakar_soum: Per ritrovare identità e radici della sinistra: ritorni nei luoghi di contraddizioni, precarietà e sfruttamento. Andare… - Nat_Casatelli : RT @aboubakar_soum: Per ritrovare identità e radici della sinistra: ritorni nei luoghi di contraddizioni, precarietà e sfruttamento. Andare… - toreobinu1 : RT @aboubakar_soum: Per ritrovare identità e radici della sinistra: ritorni nei luoghi di contraddizioni, precarietà e sfruttamento. Andare… - giulianodolfin4 : RT @aboubakar_soum: Per ritrovare identità e radici della sinistra: ritorni nei luoghi di contraddizioni, precarietà e sfruttamento. Andare… - Dadezz_ : RT @robin_viva: Il voler essere indipendenti, l'avere il piacere di conquistarsi e costruirsi il futuro incontrano il libero mercato, l'off… -