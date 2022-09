Sex gym | come far “sorridere” la tua vagina

(Di venerdì 30 settembre 2022) Pexels Photo – Anna Shvets Allenarsi al piacereci si allena in palestra? Assolutamente sì! La sex gym è una pratica tanto utile quanto poco conosciuta, eppure servirebbe quasi a tutte le donne. A dirlo sono i dati diffusi nel corso dell’evento “Magari Sex Passion”, tenutosi settimana scorsa al teatro Elfo Puccini di Milano, alla presenza dei migliori esperti della vita di coppia e della sessualità. Intervistando un campione di oltre 1200 donne italiane, è emerso che ben sette donne su dieci fingono l’orgasmo per non deludere il partner, e che una su due non riesce a provarlo con la penetrazione. Superati i cinquant’anni, poi, subentra anche il calo del desiderio dovuto alla menopausa. E il sesso diventa…”magari sex”! Pexels Photo – Cottonbro Sex Gym, l’antidoto alla noia che migliora sensazioni e prestazioni Per ritrovare il piacere e l’intesa sessuale ...

Libero Tv

Pexels Photo - Anna Shvets Allenarsi al piacere come ci si allena in palestra Assolutamente sì! Laè una pratica tanto utile quanto poco conosciuta, eppure servirebbe quasi a tutte le donne. A dirlo sono i dati diffusi nel corso dell'evento 'MagariPassion', tenutosi settimana scorsa al ...Leggi anche ›ri - education in menopausa: i consigli per recuperare l'intimità dopo i ... Fitness di coppia: fai di lui il tuo "buddy" X Gli esercizi contro ansia, depressione e calo del ... Regine del proprio corpo anche in menopausa, un evento a Milano Sette donne su dieci fingono l’apice del piacere. I consigli degli esperti per imparare molto di più dal nostro corpo e parlare con il partner nel corso di un evento tenutosi al teatro Elfo Puccini di ...