Serie C, Ghirelli: «Cambio orari delle gare? Vi svelo la situazione» (Di venerdì 30 settembre 2022) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato del Cambio orari delle partite di Serie C alla tarda mattinata Ai microfoni de Il Corriere Adriatico ha parlato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. LE PAROLE – «E’ un problema che tocca tutta l’Italia. Ognuno di noi è chiamato a cambiare stili di vita, indipendentemente dagli aiuti che si spera possano arrivare. Così come fa una vera impresa, anche noi della Lega Pro siamo chiamati a ristrutturare le nostre fondamenta. A cominciare dagli orari. L’intenzione è quella di farlo dal weekend del 29-30 ottobre, contestualmente al Cambio dell’ora. In questo modo daremo tempo alle società di assorbire le modifiche rispetto al calendario già pubblicato. L’idea centrale è quella di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Francesco, presidente della Lega Pro, ha parlato delpartite diC alla tarda mattinata Ai microfoni de Il Corriere Adriatico ha parlato il presidente della Lega Pro Francesco. LE PAROLE – «E’ un problema che tocca tutta l’Italia. Ognuno di noi è chiamato a cambiare stili di vita, indipendentemente dagli aiuti che si spera possano arrivare. Così come fa una vera impresa, anche noi della Lega Pro siamo chiamati a ristrutturare le nostre fondamenta. A cominciare dagli. L’intenzione è quella di farlo dal weekend del 29-30 ottobre, contestualmente aldell’ora. In questo modo daremo tempo alle società di assorbire le modifiche rispetto al calendario già pubblicato. L’idea centrale è quella di ...

CalcioNews24 : #Ghirelli torna a parlare della programmazione in #SerieC ??? - lanuovariviera : Serie C, l'annuncio di Ghirelli: 'Contro il caro bollette si gioca tra le 12.30 e le 14.30' - pescaranews : Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto al Social Football Summit a Roma per parlare delle... - ottopagine : Serie C nei weekend alle 12.30 e alle 14.30, Ghirelli: 'Proposta ai dettagli' #Avellino - crotoneok : ? Serie C, Ghirelli: 'Gare alle 12:30 e alle 14:30' -