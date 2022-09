SERIE B, SI RIPARTE DA COSENZA-COMO: ESORDIO PER LONGO (Di venerdì 30 settembre 2022) È la notte di Moreno LONGO, all’ESORDIO sulla panchina del COMO, o magari è la notte del San Vito, perché i tifosi del COSENZA sperano di vedere di nuovo una vittoria della propria squadra come quella del 21 agosto contro il Modena che regalò la temporanea vetta ai calabresi. Stasera, alle 20.45, RIPARTE il campionato di SERIE B dopo la sosta riservata agli impegni delle nazionali. Classifica alla mano, e in base agli obiettivi stagionali, si può configurare come uno scontro diretto per la salvezza. SERIE B COSENZA-COMO SCONTRO SALVEZZA Il COMO era partito con ben altre ambizioni, ma al momento è penultimo in classifica con tre punti e zero vittorie nelle prime sei giornate. Il 3-3 contro la Spal prima della sosta ha ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 30 settembre 2022) È la notte di Moreno, all’sulla panchina del, o magari è la notte del San Vito, perché i tifosi delsperano di vedere di nuovo una vittoria della propria squadra come quella del 21 agosto contro il Modena che regalò la temporanea vetta ai calabresi. Stasera, alle 20.45,il campionato diB dopo la sosta riservata agli impegni delle nazionali. Classifica alla mano, e in base agli obiettivi stagionali, si può configurare come uno scontro diretto per la salvezza.SCONTRO SALVEZZA Ilera partito con ben altre ambizioni, ma al momento è penultimo in classifica con tre punti e zero vittorie nelle prime sei giornate. Il 3-3 contro la Spal prima della sosta ha ...

lupebasket : Sabato alle 18.30 le Lupe scenderanno in campo nel terzo dei sette match in programma per il XX #OpeningDay di… - sportli26181512 : Empoli-Milan, #Pioli: 'Rebic sta bene, Origi sta recuperando ma è ancora out': L'allenatore rossonero riparte dopo… - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Riparte la Serie B: oggi il primo anticipo - calciofemita : Oggi riparte la #SerieAFemminile - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Riparte la Serie B: oggi il primo anticipo -