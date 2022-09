Serie B, dove eravamo rimasti? I ritorni di Baldini e D'Angelo, l'esordio di Cannavaro. Che insidie per Brescia e Reggina (Di venerdì 30 settembre 2022) Con l'anticipo tra Cosenza e Como, torna il campionato di Serie B ed inizia questa sera il programma della settima giornata. La sosta per... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Con l'anticipo tra Cosenza e Como, torna il campionato diB ed inizia questa sera il programma della settima giornata. La sosta per...

SURREALcomix : RT @davideblame: È uscita su @saldaPress la nuova mini-serie di Rick Remender ed André Lima Arùjo, intitolata UNA GIUSTA SETE DI VENDETTA.… - cmdotcom : #SerieB, dove eravamo rimasti? I ritorni di #Baldini e D'Angelo, l'esordio di #Cannavaro. Che insidie per #Brescia… - Malandrino87vr : RT @Chr12tian: Ma quelli che dicevano che bisognava scendere in piazza per le cose serie e non per il #GreenPass, dove cazzo sono ora? No… - CeccaLc : Scusate @dazngroup ma il rimborso ai clienti per i disagi tecnici delle partite di serie A di cui avete tanto parla… - anto_galli4 : RT @Chr12tian: Ma quelli che dicevano che bisognava scendere in piazza per le cose serie e non per il #GreenPass, dove cazzo sono ora? No… -