Serie A2, il Benevento 5 pronto per la trasferta di Catanzaro (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo lo sfortunato 2-2 all'esordio contro il Canosa, è già tempo di voltare pagina per il GG Team Wear Benevento 5, di scena domani nell'ostica trasferta calabrese contro il Catanzaro Futsal. Ha le idee chiare su quale dovrà essere l'obiettivo Gennaro Rennella, al suo esordio quest'anno in Serie A2 dopo una carriera che lo ha visto realizzare negli ultimi cinque campionati 168 reti tra Serie C1 e Serie B vincendo in tre occasioni la classifica marcatori. EMOZIONI – «Certamente – afferma Rennella – giocare in Serie A2 non è una cosa che accade tutti i giorni ed ho provato grande emozione all'esordio. Sono molto contento e orgoglioso di essere in questo gruppo. Ringrazio la società, il mister e tutta la squadra per ...

