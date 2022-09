Serie A probabili formazioni LIVE: Mou ritrova Dybala, Sarri col dubbio Immobile (Di venerdì 30 settembre 2022) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Demiral e Koopmeiners sembrano recuperati, out diversi titolari.Probabile formazione: Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Hojlund.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Musso, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Zapata.In dubbio: nessuno. BOLOGNA – La Giornata: Tutti a disposizione di Motta, anche Barrow che, però, dovrebbe iniziare dalla panchina.Probabile formazione: Skorupski; De ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Demiral e Koopmeiners sembrano recuperati, out diversi titolari.Probabile formazione: Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Hojlund.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Musso, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Zapata.In: nessuno. BOLOGNA – La Giornata: Tutti a disposizione di Motta, anche Barrow che, però, dovrebbe iniziare dalla panchina.Probabile formazione: Skorupski; De ...

