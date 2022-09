Serie A, Inter-Roma: Mou prova il colpo dell’ex, ma le quote premiano Inzaghi. Napoli e Atalanta da '1' (Di venerdì 30 settembre 2022) Mourinho torna di nuovo a San Siro da ex – anche se si accomoderà in tribuna per squalifica – per vendicare l’ultima... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Mourinho torna di nuovo a San Siro da ex – anche se si accomoderà in tribuna per squalifica – per vendicare l’ultima...

Gazzetta_it : Lacrime, pub, social, scelte forti: quando Zhang scende in campo - OfficialASRoma : ?? TOTTI 10+ ?? ?? Oggi parte una serie di 13 video che vede come protagonisti i gol dello storico capitano gialloros… - sportface2016 : #Inter, fonti garantiscono che #Zhang estinguerà debito da 291 milioni con #Oaktree - serieApallone : Inter, Inzaghi verso la Roma: 'Con me si alzano trofei e si dimezzano le perdite. Su Asllani..': Inter, Simone Inz… - sportli26181512 : Inter-Roma, la prima sfida di Mourinho nel 2008: i giocatori e cosa fanno oggi: Mourinho torna a San Siro (in tribu… -