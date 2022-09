Serie A, è Kim il giocatore del mese di settembre (Di venerdì 30 settembre 2022) Serie A, Kim, difensore del Napoli, è stato eletto giocatore del mese di questo settembre: riconoscimento importante per lui Kim ha preso subito in mano le redini della difesa del Napoli e l’ultimo premio lo dimostra. Il centrale è stato infatti eletto giocatore del mese di settembre, battendo Becao, Demiral, Theo e Milinkovic-Savic. Domani la premiazione al Maradona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)A, Kim, difensore del Napoli, è stato elettodeldi questo: riconoscimento importante per lui Kim ha preso subito in mano le redini della difesa del Napoli e l’ultimo premio lo dimostra. Il centrale è stato infatti elettodeldi, battendo Becao, Demiral, Theo e Milinkovic-Savic. Domani la premiazione al Maradona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

