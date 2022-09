Serie A, domani c’è Inter-Roma: le probabili formazioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Le probabili formazioni di Inter-Roma, match dell’ottava giornata della Serie A Torna la Serie A dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. Il campionato torna con l’ottava giornata e tra i match in programma c’è anche quello di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma dell’ex Josè Mourinho: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: Asslani verso il debutto da titolare Pochi dubbi da sciogliere per Simone Inzaghi che dalla partita di domani è chiamato a dare una sterzata a questo inizio di stagione. In porta c’è Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo assente per squalifica Marcelo Brozovic, ecco che tocca ad Asslani pronto a fare il suo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Ledi, match dell’ottava giornata dellaA Torna laA dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. Il campionato torna con l’ottava giornata e tra i match in programma c’è anche quello di San Siro tra l’di Simone Inzaghi e ladell’ex Josè Mourinho: ecco le. Qui: Asslani verso il debutto da titolare Pochi dubbi da sciogliere per Simone Inzaghi che dalla partita diè chiamato a dare una sterzata a questo inizio di stagione. In porta c’è Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo assente per squalifica Marcelo Brozovic, ecco che tocca ad Asslani pronto a fare il suo ...

