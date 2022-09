trash_italiano : Il commento di Selvaggia Lucarelli dopo il video di Giulia Torelli - FQMagazineit : Selvaggia Lucarelli replica alle polemiche per la battuta sessista di Ivan Zazzaroni: “Ma seriamente?” - GigiGatti2 : @ellispaper Selvaggia Lucarelli Fiorella M annoia Capezz One. Vergogna vergogna vergogna. - angeloenna : @ellispaper Speranza e selvaggia Lucarelli i miei vanti, ma la lista è lunga. - il_Tommi12 : @ellispaper Speranza, Gasparri, Selvaggia Lucarelli, Jovanotti, Christian Vieri, Alessio Cerci, Joel Obi, Pedullà, Fernando Alonso. -

Il Fatto Quotidiano

L'INTERVENTO DELLA- Ed è a questo punto che capita sotto la lente della giornalistache fa scoppiare il caso, postandola sui suoi social (1,2 milioni di followers contro gli appena 2000mila abbiamo detto della Torelli, non c'è storia) e la bacchetta: 'Questa tizia,...In particolare, ha detto la sua su uno dei concorrenti, Enrico Montesano affermando Iva Zanicchi: cosa pensa suIva Zanicchi non sta più nella pelle e non vede l'ora di farsi ... “Vi credete Piero Angela ma siete cringe”: l’affondo di Selvaggia Lucarelli contro i medici… Chi eroga cretinate è di norma un cretino, ma chi gli va appresso cosa è La domanda, esistenziale, sorge spontanea dopo il confronto ...È stato tra i primi sportivi in Italia a fare coming out. Ora il campione di nuoto è il primo concorrente a danzare con le stelle in coppia con un altro uomo gay. «Voglio dare un messaggio di normalit ...