Sebino | ricavi in crescita ma l’aumento dei costi incide su margini

(Di venerdì 30 settembre 2022)Spa ha chiuso il primo semestre del 2022 con un valore della produzione pari a 31,5 milioni di euro (25,3 milioni nello stesso periodo dello scorso anno), un EBITDA pari a 3,4 milioni di euro (3,8 milioni nel primo semestre del 2021) e un utile netto pari a 2 milioni di euro (2,5 milioni un anno fa). “Commentare razionalmente i dati numerici del primo semestre 2022 comparati a quelli del primo semestre del precedente esercizio risulta impresa ardua, in quanto le anomalie del 2022 hanno complessivamente, nella loro negatività, caratteristiche uniche -ha affermato l’AD Gianluigi Mussinelli-. Mi riferisco in particolare alla inflazione trainata dal costo dell’energia e dei trasporti”. “Per quanto ci riguarda siamo pienamente soddisfatti delle nostre performance relative aicaratteristici della B.U. Fire, che registrano un incremento del ...

