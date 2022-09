SCOPPIA IL CASO DIACO IN RAI: “CONTRATTO DA SBALLO PER L’AMICO DELLA MELONI” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il flop d’ascolti di Bella Ma’, il nuovo talk show di Rai2 condotto da Pierlugi DIACO, è diventato un CASO. A Viale Mazzini, come riferisce Il Foglio, “si discute del CONTRATTO da SBALLO del conduttore (amico di MELONI)” e degli ascolti disastrosi con uno share che veleggia intorno al 3%. Ascolti bassi, compenso sopra DELLA media e più alto di quello percepito da Marco Damilano (200 mila euro). In Rai SCOPPIA l’affaire DIACO. La notizia è che il suo programma Rai non fa gli ascolti attesi, l’altra notizia è che il suo compenso è al di sopra DELLA media (274 mila euro; oltre 1.500 euro a puntata). Stiamo parlando di Pierluigi DIACO. È un veterano DELLA Rai. Ha un curriculum lungo e molte esperienze ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 settembre 2022) Il flop d’ascolti di Bella Ma’, il nuovo talk show di Rai2 condotto da Pierlugi, è diventato un. A Viale Mazzini, come riferisce Il Foglio, “si discute deldadel conduttore (amico di)” e degli ascolti disastrosi con uno share che veleggia intorno al 3%. Ascolti bassi, compenso sopramedia e più alto di quello percepito da Marco Damilano (200 mila euro). In Rail’affaire. La notizia è che il suo programma Rai non fa gli ascolti attesi, l’altra notizia è che il suo compenso è al di sopramedia (274 mila euro; oltre 1.500 euro a puntata). Stiamo parlando di Pierluigi. È un veteranoRai. Ha un curriculum lungo e molte esperienze ...

