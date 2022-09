Scoperto il nuovo busto di Cesare Bortolotti: “Che possa indicare la strada” (Di venerdì 30 settembre 2022) Zingonia. A Zingonia è stato Scoperto il nuovo busto di Cesare Bortolotti. Originariamente posizionato il 28 febbraio 1991, la statua è stata rifatta e riposizionata di fronte all’accademia intitolata a Mino Favini. È stata scoperta dal presidente Antonio Percassi, alla presenza di Umberto e Nicola Bortolotti, fratello e figlio di Cesare. La cerimonia ha visto la partecipazione della dirigenza dell’Atalanta, di mister Gian Piero Gasperini, di Don Stefano Piazzalunga di Verdellino, istituzioni locali e diversi ex giocatori nerazzurri, all’indomani di quello che sarebbe stato il 72esimo compleanno di Cesare, scomparso a 39 anni nel 1990. “Prematuramente e tragicamente scomparso, ci ha lasciato indelebile ricordo di onestà, serietà, grande professionalità ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Zingonia. A Zingonia è statoildi. Originariamente posizionato il 28 febbraio 1991, la statua è stata rifatta e riposizionata di fronte all’accademia intitolata a Mino Favini. È stata scoperta dal presidente Antonio Percassi, alla presenza di Umberto e Nicola, fratello e figlio di. La cerimonia ha visto la partecipazione della dirigenza dell’Atalanta, di mister Gian Piero Gasperini, di Don Stefano Piazzalunga di Verdellino, istituzioni locali e diversi ex giocatori nerazzurri, all’indomani di quello che sarebbe stato il 72esimo compleanno di, scomparso a 39 anni nel 1990. “Prematuramente e tragicamente scomparso, ci ha lasciato indelebile ricordo di onestà, serietà, grande professionalità ...

