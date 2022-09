Scherma Paralimpica: un’altra medaglia per l’Italia (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella seconda giornata della gara di Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica “The Leaning Tower” di Pisa (non valida per la qualificazione alle prossime Olimpiadi) si sono disputate le gare di Fioretto femminile B, Sciabola maschile A, Sciabola femminile A, Sciabola maschile B. Le squadre italiane, gestite dai CT della Federazione Italiana Scherma Marco Ciari Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella seconda giornata della gara di Coppa del Mondo di“The Leaning Tower” di Pisa (non valida per la qualificazione alle prossime Olimpiadi) si sono disputate le gare di Fioretto femminile B, Sciabola maschile A, Sciabola femminile A, Sciabola maschile B. Le squadre italiane, gestite dai CT della Federazione ItalianaMarco Ciari Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

