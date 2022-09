Scapestro | il nuovo singolo è “Chi se ne va”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dall’album “E’ il bene che resta”, secondo full-lenght del cantautore e multistrumentista, è estratto il terzo video-per il brano “Chi se ne va“. Una traccia che evolve il cantautorato tipico del musicista e cantante di Castellammare di Stabia che qui flirta con il desert blues (Mdou Moctar, Bombino, Tinariwen) personalizzandolo e portandolo a nuovi livelli.“Un vortice caldo di colori, una ruota, un uroboro di movimento che richiama immaginari selvatici.” – Così descrive il brano. “L’aridità nel video di “Chi se ne va” è quella materia illuminata dal giallo che è un giallo caldo inviato da un sole intenso. Questo non è altro che una sinestesia: nel video “chi se ne va non ha cuore ne’ dolore” è un sentire malinconico che normalmente avrebbe toni pacati virati su un classico blues ma che qui troviamo in un ...

