Sarà l'economia la grande sfida del governo Meloni (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ha fatto capire benissimo Maurizio Crozza nella sua esilarante imitazione di una Giorgia Meloni che preferirebbe cedere la vittoria elettorale al rivale Enrico Letta, lo scenario che attende il nuovo governo sul fronte economico è molto complicato: in inverno l’energia e il riscaldamento potrebbero essere razionati, le bollette saranno sempre più care, l’inflazione si mangerà stipendi, pensioni e risparmi degli italiani, la Bce stringe la cinghia. E molte delle promesse fatte dal centrodestra in campagna elettorale dovranno essere rimangiate. Come spiega l’agenzia di rating Standard & Poor’s lo spazio di manovra di bilancio per l’Italia Sarà limitato, «fra un debito che dovrebbe attestarsi alla fine del 2022 poco sotto il 138%» e un deficit per quest’anno «previsto al 6,3%». S&P prevede per il 2023 una recessione, seppur ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ha fatto capire benissimo Maurizio Crozza nella sua esilarante imitazione di una Giorgiache preferirebbe cedere la vittoria elettorale al rivale Enrico Letta, lo scenario che attende il nuovosul fronte economico è molto complicato: in inverno l’energia e il riscaldamento potrebbero essere razionati, le bollette saranno sempre più care, l’inflazione si mangerà stipendi, pensioni e risparmi degli italiani, la Bce stringe la cinghia. E molte delle promesse fatte dal centrodestra in campagna elettorale dovranno essere rimangiate. Come spiega l’agenzia di rating Standard & Poor’s lo spazio di manovra di bilancio per l’Italialimitato, «fra un debito che dovrebbe attestarsi alla fine del 2022 poco sotto il 138%» e un deficit per quest’anno «previsto al 6,3%». S&P prevede per il 2023 una recessione, seppur ...

