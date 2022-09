Santobono di Napoli | ricoverata bimba di 10 mesi per intossicazione da cannabis

(Di venerdì 30 settembre 2022) Una bambina di soli dieciè stataall’ospedalediper un’da, è grave I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a, dove unadi soli dieciè arrivata in codice rosso all’ospedalein gravi condizioni. Il motivo? Stando alle prime informazioni sul caso si tratterebbe dida tetraidrocannabinolo, una sostanza psicoattiva che si trova solitamente nella(Screenshot da Facebook)La massiccia assunzione di tetraidrocannabinolo ha scatenato alla giovanissima vittima delle crisi convulsive. Quando è arrivata in ospedale, ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Le condizioni della piccola restano gravi e i medici non hanno sciolto la prognosi - fanpage : Le condizioni della piccola restano gravi e i medici non hanno sciolto la prognosi - cronachecampane : A Napoli bimba di 10 mesi intossicata dalla cannabis: è grave #Napoli #pomiglianod'arco #santobono - theworldnews74 : Bimba di 10 mesi intossicata dalla Cannabis, grave al Santobono. - fattidinapoli : Napoli: Vomero, denunciato un parcheggiatore abusivo recidivo vicino al Santobono - -

... che era stata ricoverata all'ospedale diper intossicazione da cannabis, è ora fuori pericolo di vita La bambina era stata ricoverata d'urgenza all'ospedaledia causa di un' ...In conclusione due importanti annunci: 'Entro dicembre partirà la gara per la progettazione del nuovo. A novembre, poi, dovrebbe partire la gara per la progettazione e la realizzazione del ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-59529cfc-3d81-1ca5-d8dd-819b135f7e ...La bambina di solo dieci mesi, che era stata ricoverata all'ospedale di Napoli per intossicazione da cannabis, è ora fuori pericolo di vita ...