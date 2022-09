Sanità – Giuliano (UGL): Ecco cosa rimane del SSN (Di venerdì 30 settembre 2022) Sanità – Giuliano (UGL): “Ecco cosa rimane del SSN: insufficienti personale e strutture per garantire assistenza” – “Sono impietosi alcuni numeri che il quotidiano L’Indipendente ha reso noti in un articolo. Leggiamo di 111 ospedali pubblici e 113 pronto soccorso che, nel decennio 2010-2020, hanno chiuso per 37.000 posti letto persi. Nelle strutture c’è carenza di personale e sono stimati in 29.000 i professionisti mancanti di cui oltre 4.300 medici. “A pagarne le spese, oltre ai lavoratori del settore, sono i cittadini costretti in molti casi a rinunciare alle cure o a dover optare per la soluzione privata” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano (nella foto). “È palese come i tanto attesi investimenti previsti dal Pnrr che l’ormai ex Ministro della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022)(UGL): “del SSN: insufficienti personale e strutture per garantire assistenza” – “Sono impietosi alcuni numeri che il quotidiano L’Indipendente ha reso noti in un articolo. Leggiamo di 111 ospedali pubblici e 113 pronto soccorso che, nel decennio 2010-2020, hanno chiuso per 37.000 posti letto persi. Nelle strutture c’è carenza di personale e sono stimati in 29.000 i professionisti mancanti di cui oltre 4.300 medici. “A pagarne le spese, oltre ai lavoratori del settore, sono i cittadini costretti in molti casi a rinunciare alle cure o a dover optare per la soluzione privata” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca(nella foto). “È palese come i tanto attesi investimenti previsti dal Pnrr che l’ormai ex Ministro della ...

infooggi : Sanità, Giuliano (UGL): “Ecco cosa rimane del SSN: insufficienti personale e strutture per garantire assistenza” |… - glucagiuliano : Sanità – Giuliano (UGL) - infoitsalute : Sanità – Giuliano (UGL) - GiornaleLORA : Sanità, Giuliano (UGL): “Ecco cosa rimane del SSN: insufficienti personale e strutture per garantire assistenza” - Ugl_sanita : Su @mediaset_tg4 in un ampio servizio sulle violenze ai danni degli #operatorisanitari la #uglsalutenazionale con i… -

Ultime Notizie Roma del 30 - 09 - 2022 ore 18:10 romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri dura almeno 23 persone sono morte il 28 sono rimaste ferite ...superiore di sanità il tasso di ... Ultime Notizie Roma del 30 - 09 - 2022 ore 16:10 romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano almeno 23 persone sono morti e 28 sono rimaste ferite in un ...superiore di sanità il ... Sardegna Reporter romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfonoFerrigno nuovamente gli esteri dura almeno 23 persone sono morte il 28 sono rimaste ferite ...superiore diil tasso di ...romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio aFerrigno essere in primo piano almeno 23 persone sono morti e 28 sono rimaste ferite in un ...superiore diil ... Sanità - Giuliano (UGL)