(Di venerdì 30 settembre 2022) “Reintrodurre ilpulito, trasparente e ain agricoltura e la stagionalità, sarà fondamentale. Gli italiani hanno votato domenica. Adesso c’è da mantenere: l’agricoltura e la pesca sono fondamentali“. Così Matteostamane, intervenendo al Villaggio Coldiretti di Milano. Inoltre, ha poi aggiunto il segretarioLega, “Ioche sia moltoile il“.: “So la difficoltà di trovare manodopera, ancora in questi giorni, mentre si è eliminato per esempio il” Quindiha tenuto da subito a ringraziare “gli imprenditori agricoli perché ...

italiaserait : Salvini: “Penso sia meglio il voucher e il lavoro a tempo della disoccupazione”. Poi ‘bacchetta’ la Germania - fisco24_info : Lavoro, Salvini: 'Reintrodurre il voucher': (Adnkronos) - 'Penso che sia molto meglio della disoccupazione'… - TERRinaldo : @MarastiMattia Consumo di carne, umana penso volesse dire … Forse dovrebbe parlare di guerre, quelle in corso, e q… - andremaggio : Io ho la sensazione che altro che governo che dura 'sei mesi, un anno'. Penso che Meloni a Palazzo Chigi pianterà l… - nicolapirozzi5 : RT @laura_ceruti: @ConteZero76 @LuigiPelliciol3 Infatti! Conte è più inaffidabile di Salvini e Berlusconi, penso abbia già troppe gatte da… -

Agenzia askanews

... infatti, l'esponente leghista rimane il candidato in pectore, confermato anche da Matteo...di poter dare un maggior valore aggiunto qui nella mia regione. Ho detto in maniera leale e ...che siano molto meglio il voucher e il lavoro a tempo' rispetto alla 'disoccupazione'. Cosi' il leader della Lega, Matteo, intervenendo all'iniziativa del Villaggio Coldiretti a ... Salvini: con Meloni ed il Cavaliere abbiamo contatti quotidiani (Adnkronos) – “Io penso che sia molto meglio il voucher e il lavoro a tempo della disoccupazione”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dal Villaggio Coldiretti di Milano. “Reintrodurre ...Il presidente della regione vuole la riconferma, oggi incontrerà la sua vice e potrebbe toglierle le deleghe: «Se alle regionali correrà con altri non può rimanere». Fratelli d’Italia è cauta: umiliar ...