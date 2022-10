Salvini, l'ipocrita: condanna 'ogni annessione' senza pronunciare le parole Putin e Russia (Di venerdì 30 settembre 2022) Un capolavoro. Così come Giorgia Meloni quando fa finta di condannare le malefatte nazi - fasciste ma senza mai nominare nazismo e fascismo. Così nel giorno in cui Putin dopo i referendum farsa ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) Un capolavoro. Così come Giorgia Meloni quando fa finta dire le malefatte nazi - fasciste mamai nominare nazismo e fascismo. Così nel giorno in cuidopo i referendum farsa ...

ReBerengario : RT @Presidente_SP: @ierogamos @rulajebreal @GiorgiaMeloni Se Lei non si rende conto che Giorgia Meloni è una donna BUGIARDA, FALSA ED IPOCR… - ReBerengario : RT @Presidente_SP: @GianlucaUgolini Se Lei non si rende conto che Giorgia Meloni è una donna BUGIARDA, FALSA ED IPOCRITA, peraltro esattame… - ReBerengario : RT @Presidente_SP: @h__cabral Se Lei non si rende conto che Giorgia Meloni è una donna BUGIARDA, FALSA ED IPOCRITA, peraltro esattamente co… - francoscoca : RT @sciltian: @targettopoli Che #Bindi è quella che disse 'piuttosto che dare in adozione un figlio a una coppia gay, meglio lasciarlo in A… - sardo1951 : RT @sciltian: @targettopoli Che #Bindi è quella che disse 'piuttosto che dare in adozione un figlio a una coppia gay, meglio lasciarlo in A… -