Salvini, la sinistra e i suoi media si rassegnino: con Giorgia e Silvio clima ottimo e contatti quotidiani (Di venerdì 30 settembre 2022) Smentendo quelle che lui stesso ha definito «sciocchezze quotidiane», Matteo Salvini anche poco fa ha rassicurato colleghi e elettori: «Presto nascerà un esecutivo all'altezza. La Lega ha le idee chiare su cosa fare e sulla futura squadra, donne e uomini che daranno il massimo». E con «gli amici Giorgia e Silvio ci sentiamo o vediamo tutti i giorni». Anche di più: «Il clima è ottimo, abbiamo la determinazione necessaria per affrontare le emergenze del Paese a partire dal caro bollette. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all'altezza delle aspettative degli elettori che porterà anni di buon governo».

