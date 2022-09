Salvini e caso Viminale, lo sfogo del leader alla riunione blindatissima (Di venerdì 30 settembre 2022) Una partita difficile. Un equilibrio sottile, tra la necessità di tenere compatta la coalizione e quella di non deludere Quirinale ed Europa. Il toto-ministri è nel pieno del suo svolgimento e, al momento, la casella più difficile da assegnare resta quella del Viminale. Ovvero l'obiettivo evidente e dichiarato di Matteo Salvini. Il leader della Lega, secondo alcune indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa AdnKronos, nella blindatissima riunione di domenica scorsa con i parlamentari eletti avrebbe chiarito il suo pensiero sul proprio posto al governo: “Io credo sia giusto che torni a fare il ministro dell'Interno - avrebbe detto in sintesi nel suo intervento - Credo che è un lavoro che so svolgere, che mi interessa fare, per cui sono finito pure a processo”. Un accorato appello, tra applausi e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Una partita difficile. Un equilibrio sottile, tra la necessità di tenere compatta la coalizione e quella di non deludere Quirinale ed Europa. Il toto-ministri è nel pieno del suo svolgimento e, al momento, la casella più difficile da assegnare resta quella del. Ovvero l'obiettivo evidente e dichiarato di Matteo. Ildella Lega, secondo alcune indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa AdnKronos, nelladi domenica scorsa con i parlamentari eletti avrebbe chiarito il suo pensiero sul proprio posto al governo: “Io credo sia giusto che torni a fare il ministro dell'Interno - avrebbe detto in sintesi nel suo intervento - Credo che è un lavoro che so svolgere, che mi interessa fare, per cui sono finito pure a processo”. Un accorato appello, tra applausi e ...

MediasetTgcom24 : Caso von der Leyen, Salvini: su sue parole silenzio di Draghi e Mattarella #salvini #draghi #mattarella… - tempoweb : #Salvini e caso Viminale, lo sfogo alla riunione blindatissima #governo #totoministri #Meloni #30settembre… - cvero65 : RT @ilruttosovrano: Tajani, La Russa, Moratti, Lollobrigida, Ronzulli, Crosetto, Salvini più qualche altro leghista a caso, se pensate che… - Giovann00341278 : RT @mariamacina: La Lega spinge per Salvini al Viminale. Per forza, la campagna elettorale di Salvini è stata tutta sui migranti e del suo… - raffyfw1973 : RT @mariamacina: La Lega spinge per Salvini al Viminale. Per forza, la campagna elettorale di Salvini è stata tutta sui migranti e del suo… -