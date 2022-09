Salute | punture insetti insidia d' ottobre | vaccino anti-shock al Bambino Gesù

(Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Settembre esono i mesi più rischiosi per i bambini allergici al veleno delle vespe, comprese le 'orientalis' segnalate in sciami nelle scorse settimane soprattutto nella città di Roma. E' infatti in questo periodo che si concentra il maggior numero di esemplari in circolazione prima dello stop invernale". E' l'avvertimento degli esperti dell'ospedale pediatrico capitolino, dove "contro reazioni pericolose come loanafilattico in caso di puntura accidentale è attivo un Servizio di vaccinazione specifica (immunoterapia desensibilizzante) - segnalano dalla struttura - a cui possono accedere bambini e ragazzi con diagnosi di allergia grave al veleno di imenotteri (vespe, api, calabroni)". L'allergia al veleno di- ...

