telodogratis : Salute, Colombo (Andi): “Il tempo dedicato al paziente è parte della cura” - SaluteFuturo : Salute, Colombo (Andi): 'Il tempo dedicato al paziente è parte della cura' - italiaserait : Salute, Colombo (Andi): “Il tempo dedicato al paziente è parte della cura” -

Lifestyleblog

'Il tempo è cruciale a tal punto da essere citato anche all'interno del codice deontologico, nell'articolo 20, dove viene indicato come vero e proprio momento di cura - ha proseguito- quindi ..."Il tempo è cruciale a tal punto da essere citato anche all'interno del codice deontologico, nell'articolo 20, dove viene indicato come vero e proprio momento di cura - ha proseguito- ... Salute, Colombo (Andi): "Il tempo dedicato al paziente è parte della cura" 'Per sviluppare un rapporto di fiducia ed empatia tra medico odontoiatra e paziente l’elemento fondamentale è il tempo che il primo dedica al ...Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - La più longeva iniziativa italiana dedicata alla prevenzione riparte dall’importanza della relazione tra medico odontoiatra e paziente in quanto elemento chiave per ...