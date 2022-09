Salta il seggio di De Santoli, beffati i 5S e l’Ambiente. Il prof fuori dal Parlamento mentre altri con meno voti sono stati eletti (Di venerdì 30 settembre 2022) Morti e feriti dopo l’ultima tornata elettorale. Nonostante il successo personale che ha “raddoppiato i voti del M5S delle comunali di un anno fa nei primi municipi di Roma e oltre il 14 per cento di voti di Lista, l’attuale legge elettorale vede eletti candidati con meno della metà dei voti, mentre il prof De Santoli non potrà portare direttamente in Parlamento la sua competenza come auspicava il presidente Conte indicandolo quale capolista nel primo collegio plurinominale di Roma”. A dirlo sono Alfonso Pecoraro Scanio e Loredana De Petris, promotori della rete Ecodigital, ricordando come Giuseppe Conte da agosto ha investito il prof Livio De Santoli del compito di guidare le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Morti e feriti dopo l’ultima tornata elettorale. Nonostante il successo personale che ha “raddoppiato idel M5S delle comunali di un anno fa nei primi municipi di Roma e oltre il 14 per cento didi Lista, l’attuale legge elettorale vedecandidati condella metà deiilDenon potrà portare direttamente inla sua competenza come auspicava il presidente Conte indicandolo quale capolista nel primo collegio plurinominale di Roma”. A dirloAlfonso Pecoraro Scanio e Loredana De Petris, promotori della rete Ecodigital, ricordando come Giuseppe Conte da agosto ha investito ilLivio Dedel compito di guidare le ...

