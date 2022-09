Sala punta in alto, per lui una poltronissima? Il piano segreto del sindaco (Di venerdì 30 settembre 2022) «Fra pochi mesi avremo il nono segretario del Pd in quindici anni. Una progressione che può insidiare il record di avvicendamento di allenatori della mia Inter». Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel tempo più volte indicato come potenziale (quanto improbabile) leader dei dem, ha commentato le dimissioni di Letta e il conseguente congresso prossimo venturo del partito. Per completezza avrebbe anche potuto aggiungere: ma noi ex diessini in questi tre lustri, a differenza della Beneamata, non abbiamo neppure vinto uno scudetto sul campo, se la metafora calcistica è traducibile in politica con il concetto di governare dopo aver trionfato alle elezioni. La frase però l'avrebbe portato troppo oltre la critica scontata e innocua alla quale è abituato. E poi, sarebbe stata una sorta di autogol. Il sindaco infatti non parla mai per caso e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) «Fra pochi mesi avremo il nono segretario del Pd in quindici anni. Una progressione che può insidiare il record di avvicendamento di allenatori della mia Inter». Così ildi Milano, Beppe, nel tempo più volte indicato come potenziale (quanto improbabile) leader dei dem, ha commentato le dimissioni di Letta e il conseguente congresso prossimo venturo del partito. Per completezza avrebbe anche potuto aggiungere: ma noi ex diessini in questi tre lustri, a differenza della Beneamata, non abbiamo neppure vinto uno scudetto sul campo, se la metafora calcistica è traducibile in politica con il concetto di governare dopo aver trionfato alle elezioni. La frase però l'avrebbe portato troppo oltre la critica scontata e innocua alla quale è abituato. E poi, sarebbe stata una sorta di autogol. Ilinfatti non parla mai per caso e ...

