“Russia! Russia! Russia!” | l’urlo di Putin – Video

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “”: con questo grido, ripetuto dai presenti in sala e dal presidente Vladimirassieme ai leader delle quattro regioni ucraine annesse, si è conclusa la cerimonia che a Mosca ha sancito con le firme sugli accordi di adesione il risultato dei referendum celebrati nei territori dell’Ucraina occupati da Mosca, respinti come illegali dalla comunità internazionale. L'articolo proviene da Italia Sera.

"L'amore per laè un sentimento indistruttibile. Ecco perché anche i giovani nati dopo la tragedia della caduta dell'Unione Sovietica hanno votato" per essere annessi, continua Putin.Mosca, 30 settembre 2022 Il presidente della Federazione russa annuncia l'annessione di quattro territori ucraini. "I cittadini hanno fatto una scelta chiara", ha detto. / Kremlin Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin annuncia l'annessione: "Kiev ora cessi il fuoco" A Zaporizhzhia 25 morti e 50 feriti dopo missili russi. Nuvola di metano nell'area del sabotaggio del Nord Stream Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato gli accordi per l'annessione dei territori ucraini occupati di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. «Russia! Russia! Russia!»: con questo grido, ripe ...La Russia e la guerra i tempi più affrontati con i vari leader politici. “Ne discuto da mesi con decine di capi di Stato e di primi ministri: nessuno di loro sa dirmi quando e come finirà la guerra. A ...