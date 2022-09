Russia: Putin firma i trattati di annessione delle regioni ucraine (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato al Cremlino i trattati di annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, alla presenza dei leader separatisti di questi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirhato al Cremlino ididi Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, alla presenza dei leader separatisti di questi ...

ladyonorato : Toh, qualcuno in #Russia supporta la linea di #Putin - captblicero : Nel discorso psichedelico sull'annessione illegale di quattro regioni ucraine (che nemmeno controlla), Putin sta pa… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cerimonia di firma dei trattati sull'annessione di nuovi territori alla Russia si terrà domani alle 15… - claudiapausini8 : RT @PietroSalvatori: ??Meloni: 'L'annessione alla Russia di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupaz… - mario0549 : RT @putino: Come si fa ad andare in tv a dire che gli Stati Uniti vogliono usare armi nucleari contro la Russia? Qui l’unico che ha minacci… -