Russia, Patriarca ortodosso Kirill positivo al Covid: "Gravi sintomi" (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Patriarca di Mosca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, è risultato positivo al Covid. La Chiesa ha fatto sapere che Kirill, 75 anni, aveva cancellato tutti i suoi viaggi ed eventi programmati poiché soffriva di "Gravi sintomi" che richiedevano riposo a letto e isolamento.

