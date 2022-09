Russia | oggi le annessioni dall’Ucraina Zelensky | “Fermare Putin”

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Laformalizzal’annessione dei territori dell’Ucraina dove sono appena andati in scena i referendum. Il presidente Vladimirfirmerà i trattati con i leader delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk e Donetsk nonché delle regioni di Kherson e Zaporozhzhia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato cheterrà un discorso, previsto per le 14 italiane. I leader delle autorità filorusse sono arrivati ieri a Mosca per chiedere l’adesione alla. I referendum sono considerati una farsae dalla comunità internazionale. “Non c’è posto” per le“nel mondo moderno”, dice il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “È un’escalation pericolosa”, afferma Guterres ...

È previsto perl'incontro tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il suo omologo russo, Vladimir Putin, per discutere delle prospettive di risoluzione della crisi ucraina. "Non sono ...Che farebbe"È molto difficile correggere gli errori delle deboli politiche energetiche occidentali adottate negli ultimi 15 anni. Laora controlla il 40% del mercato. L'importante per ... Ucraina Russia, le notizie sulla guerra del 29 settembre Mosca si appresta a celebrare l'annessione dei quattro territori ucraini in cui si è tenuto il referendum. La Finlandia chiude le frontiere ai russi ...A Mosca tutto è pronto. Per oggi pomeriggio è prevista una cerimonia con cui Vladimir Putin metterà in scena l’ultimo atto della farsa dei referendum e ...