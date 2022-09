Russia annette 4 regioni ucraine, Putin “Lo vogliono milioni di persone” (Di venerdì 30 settembre 2022) MOSCA (Russia) (ITALPRESS) – “L'istituzione di quattro nuove regioni della Federazione russa avverrà con legge costituzionale, perchè è la volontà di milioni di persone, è un loro indiscutibile diritto sancito nell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che parla dell'autodeterminazione dei popoli”. Così il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della cerimonia per l'annessione di Donetsk, Lugansk, a Zaporizhzhia e a Kherson, zone dell'Ucraina occupate dall'esercito di Mosca, dove si sono svolti dei referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale.“Invitiamo l'Ucraina a tornare al tavolo negoziale, ma la scelta dei referendum non sarà oggetto di discussione, è una scelta ormai fatta e la Russia non la tradirà”, ha aggiunto Putin. “L'Occidente vuole ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) MOSCA () (ITALPRESS) – “L'istituzione di quattro nuovedella Federazione russa avverrà con legge costituzionale, perchè è la volontà didi, è un loro indiscutibile diritto sancito nell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che parla dell'autodeterminazione dei popoli”. Così il presidente russo Vladimir, nel corso della cerimonia per l'annessione di Donetsk, Lugansk, a Zaporizhzhia e a Kherson, zone dell'Ucraina occupate dall'esercito di Mosca, dove si sono svolti dei referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale.“Invitiamo l'Ucraina a tornare al tavolo negoziale, ma la scelta dei referendum non sarà oggetto di discussione, è una scelta ormai fatta e lanon la tradirà”, ha aggiunto. “L'Occidente vuole ...

