Rugby | Coppa del Mondo femminile | oggi doppio allenamento | si avvicina l’esordio

Manca sempre meno all'esordio della Nazionale femminile nella Rugby World Cup 2021. Domenica 9 ottobre, all'01:45 italiana, le azzurre scenderanno in campo contro gli Stati Uniti al Northland Events Centre di Whangarei. Oggi doppio allenamento per le nostre ragazze, con la mattina in palestra e il pomeriggio in campo con i gruppi divisi per reparti. La nostra formazione è inserita nel Pool B che comprende anche Canada e Giappone, le quali verranno affrontate rispettivamente il 16 e 23 ottobre. Tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse su Rai 2 e Sky Sport.

