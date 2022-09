“Rubavano e uccidevano famiglie” | la fuga di Belén dall’Argentina

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 30 settembre 2022)Rodriguez oggi è una donna di successo, tra le showgirl più seguite e apprezzate d’Italia. Davide Parenti l’ha voluta ancora una volta alla conduzione de Le Iene, ma la strada per arrivare fin qui non è stata delle più facili. In un’intervista rilasciata a 7,ha raccontato la sua infanzia difficile durante la crisi economica in Argentina e i motivi che l’hanno portata a fuggire da lì per cambiare vita. Vi raccomandiamo... "Con la mia faccia faccio ciò che voglio": Belen Rodriguez sulla chirurgia Belen Rodriguez parla dei commenti di odio ricevuti per i suoi interventi di chirurgia estetica: "Con la mia faccia faccio quello che voglio. Sono ... Nel 1989 Carlos Saúl Menem Akil diventa presidente in Argentina. Le sue politiche ...