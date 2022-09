RU486 | il Lazio è l’unica regione che consente l’uso della pillola abortiva

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma – “Ilè stata la primaitaliana a consentire l’utilizzo gratuito ed in sicurezza, il farmaco che viene utilizzato per indurre l’aborto farmacologico, in regime ambulatoriale ed anche a domicilio (possibile fino alla 7 settimana)”. A dichiararlo in una nota stampa è l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il protocollo operativo validato scientificamente – spiega l’Assessore – è stato pubblicato sul Bollettino ufficialeil 26 gennaio 2021. Finora è stato un percorso di grande sicurezza, senza alcuna complicazione e siamo gli unici a livello nazionale a consentire la somministrazioneanche a domicilio, ...

... senza ricovero, la pillola abortivain Italia, oltre ad aver avuto un inserimento tardivo e ancora oggi è molto osteggiata . Tanto che, solo Toscana esono organizzate per somministrarla ...... non è consentito il ricorso alla pillola abortiva. Il tema dell aborto, nelle ultime ... Ci sono delle regioni come per esempio ilin cui sono stati indetti dei concorsi per ginecologi non ... Aborto Lazio, RU486 gratis e in sicurezza da un anno L’assessore interviene nel dibattito sull’aborto ricordando che il protocollo operativo sull’uso della RU486 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 26 gennaio 2021. “Finora ...D'Amato: "Siamo stati la prima Regione italiana a consentire l'utilizzo della RU486 in regime ambulatoriale e anche a domicilio" ...