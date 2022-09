Ron affonda Amadeus e Sanremo 2023 | le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Rosalino Cellamare, in arte Ron, ha da poco presentato il suo nuovo album di inediti e ha sparato a zero contro il conduttore del Festival di. Dopo un silenzio di circa otto anni, ritorna nel panorama musicale con un nuovo album dove racconta un lato di sé che, per certi versi, era rimasto nascosto. Ma non solo, in quanto ha colto l’occasione per sfogarsi duramente sulla kermesse canora, affermando che si prendono in esame più i personaggi che le canzoni e i cantanti. La vittoria al Festival di, il nuovo album di Ron e lo sfogo sulla kermesse “Sono un figlio”, è questo il titolo del nuovo album di Ron la cui uscita è prevista proprio per oggi, venerdì 30 settembre. Un album ricco di inediti e di brani che ripercorrono la sua parte più intima e familiare. “Ho voluto raccontare la storia dei miei genitori nella ...