Romina Carrisi | chi è la figlia di Al Bano e Romina Power | età | carriera | oggi | vita privata | fidanzato e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Torna, per concludere in bellezza la settimana, l’appuntamento fisso e imperdibile conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche, che sarà in studio con i genitori, Al, e il fratello Yari. Per raccontarsi a cuore aperto: dai successi all’amore per la famiglia. Dagli studi al debutto in tv diè nata a Cellino San Marco nel 1987, il 1 giugno, ed è l’ultimadi Al. Fin da piccola ...