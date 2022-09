“Romanzo criminale”, le origini della Banda della Magliana (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel 2005 Michele Placido riunisce in Romanzo criminale alcuni dei più noti attori della scena romana. Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Antonello Fassari e Jasmine Trinca sono quindi protagonisti di un’importante produzione italiana che vede anche la partecipazione di Stefano Accorsi, Riccardo Scamarcio e Anna Mouglalis. Vincitore di 5 Nastri d’Argento e 8 David di Donatello, e successo al botteghino, questo film è spesso considerato l’opera più completa del regista. Adattamento dell’omonimo libro scritto dal giudice Giancarlo de Cataldo, che figura anche in un cameo, racconta in due ore e trenta di girato (e ben 174 minuti nella versione integrale) la storia romanzata della Banda della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel 2005 Michele Placido riunisce inalcuni dei più noti attoriscena romana. Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Antonello Fassari e Jasmine Trinca sono quindi protagonisti di un’importante produzione italiana che vede anche la partecipazione di Stefano Accorsi, Riccardo Scamarcio e Anna Mouglalis. Vincitore di 5 Nastri d’Argento e 8 David di Donatello, e successo al botteghino, questo film è spesso considerato l’opera più completa del regista. Adattamento dell’omonimo libro scritto dal giudice Giancarlo de Cataldo, che figura anche in un cameo, racconta in due ore e trenta di girato (e ben 174 minuti nella versione integrale) la storia romanzata...

