Roma, si valuta un grande colpo in difesa: ecco il nome di Mourinho (Di venerdì 30 settembre 2022) La Roma vuole un rinforzo in difesa a gennaio: piace molto Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Il difensore è in scadenza di contratto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Lavuole un rinforzo ina gennaio: piace molto Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Il difensore è in scadenza di contratto...

DaniloBatresi : RT @it_inter: #Calhanoglu è guarito ma non ha i 90 minuti nelle gambe, #Inzaghi valuta seriamente di utilizzarlo dal primo minuto già con l… - ferrantelli94 : RT @it_inter: #Calhanoglu è guarito ma non ha i 90 minuti nelle gambe, #Inzaghi valuta seriamente di utilizzarlo dal primo minuto già con l… - GianmarcoDaria : ????#Calhanoglu è guarito ma non ha i 90 minuti nelle gambe, #Inzaghi valuta seriamente di utilizzarlo dal primo minu… - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: #Calhanoglu è guarito ma non ha i 90 minuti nelle gambe, #Inzaghi valuta seriamente di utilizzarlo dal primo minuto già con l… - it_inter : #Calhanoglu è guarito ma non ha i 90 minuti nelle gambe, #Inzaghi valuta seriamente di utilizzarlo dal primo minuto… -