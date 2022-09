Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia fa esultare anche i tifosi (Di venerdì 30 settembre 2022) In vista dell’importantissima sfida con l’Inter al vertice di domani José Mourinho riceve buone notizie dallo staff per la sua Roma. Non c’è dubbio che il big match dell’8° turno di Serie A sarà Inter–Roma. José Mourinho torna a San Siro alla guida dei giallorossi, che intendono strappare punti pesanti per confermarsi una possibile outsider Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022) In vista dell’importantissima sfida con l’Inter al vertice di domani Josériceve buone notizie dallo staff per la sua. Non c’è dubbio che il big match dell’8° turno di Serie A sarà Inter–. Josétorna a San Siro alla guida dei giallorossi, che intendono strappare punti pesanti per confermarsi una possibile outsider Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

