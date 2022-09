Roma. ‘La busta si è rotta’: insulta le cassiere del negozio, poi picchia un poliziotto (Di venerdì 30 settembre 2022) Sarà capitato a tutti di fare la spesa e di tornare, a volte, a casa con la busta “rotta”. Forse stracolma di prodotti. Ma ieri, quando la busta ha ceduto, il cliente non è rientrato nella sua abitazione ‘rassegnato’. Tutto il contrario. Ha pensato bene di inveire contro le cassiere del negozio, il Maury’s che si trova a Tor Bella Monaca, in via Amico Aspertini. Tra insulti e ‘minacce’. E tutto per una busta, contro chi non aveva nessuna colpa. La lite nel negozio Maury’s di Tor Bella Monaca Prima si è aggirato tra gli scaffali, ha comprato tutto quello di cui aveva bisogno. Poi quando stava per pagare e mettere dentro la spesa, la busta si è rotta. E lui anziché usare la calma e la gentilezza, ha pensato bene di inveire contro le cassiere del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Sarà capitato a tutti di fare la spesa e di tornare, a volte, a casa con la“rotta”. Forse stracolma di prodotti. Ma ieri, quando laha ceduto, il cliente non è rientrato nella sua abitazione ‘rassegnato’. Tutto il contrario. Ha pensato bene di inveire contro ledel, il Maury’s che si trova a Tor Bella Monaca, in via Amico Aspertini. Tra insulti e ‘minacce’. E tutto per una, contro chi non aveva nessuna colpa. La lite nelMaury’s di Tor Bella Monaca Prima si è aggirato tra gli scaffali, ha comprato tutto quello di cui aveva bisogno. Poi quando stava per pagare e mettere dentro la spesa, lasi è rotta. E lui anziché usare la calma e la gentilezza, ha pensato bene di inveire contro ledel ...

