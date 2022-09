Roma: filtra ottimismo per la presenza di Dybala contro l’Inter (Di venerdì 30 settembre 2022) Sensazioni positive in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino ha superato il provino nella rifinitura di questa mattina, dopo la seduta individuale di ieri. Il calciatore sembra aver superato i problemi che lo avevano fermato nel riscaldamento prima del match contro l’Atalanta, vinto dai nerazzurri 1-0 grazie alla rete di Scalvini, e sarà a disposizione di Jose’ Mourinho per la partita di domani contro l’Inter a San Siro. C’è ottimismo anche sulla sua presenza da titolare. Tutto dipenderà da quanto l’allenatore vorrà rischiare l’argentino dal primo minuto. In caso di una maglia da titolare per Dybala, Pellegrini arretrerebbe in mediana accanto a Matic, facendo rifiatare Cristante dopo i 180? giocati in nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Sensazioni positive in casaper le condizioni di Paulo. L’argentino ha superato il provino nella rifinitura di questa mattina, dopo la seduta individuale di ieri. Il calciatore sembra aver superato i problemi che lo avevano fermato nel riscaldamento prima del matchl’Atalanta, vinto dai nerazzurri 1-0 grazie alla rete di Scalvini, e sarà a disposizione di Jose’ Mourinho per la partita di domania San Siro. C’èanche sulla suada titolare. Tutto dipenderà da quanto l’allenatore vorrà rischiare l’argentino dal primo minuto. In caso di una maglia da titolare per, Pellegrini arretrerebbe in mediana accanto a Matic, facendo rifiatare Cristante dopo i 180? giocati in nazionale. SportFace.

