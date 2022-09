“Roma è piena di matti, andare in giro è diventato pericoloso per me”: le parole di Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary Blasi (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono trascorsi due mesi e mezzo dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quel momento un fiume di pettegolezzi ha travolto una delle coppie più amate dagli italiani. Tra questi, anche il gossip sul presunto amante che Ilary Blasi avrebbe avuto mentre era sposata con Totti. Si tratterebbe (il condizionale è d’obbligo) di Cristiano Iovino, personal trainer e influencer che si muove frequentemente tra Roma e Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, dove Blasi lavora con la conduzione dell’Isola dei Famosi, sarebbe scoccata la scintilla. Adesso la sorella del trainer, Veronica, ha rotto il silenzio e a DiPiù ha raccontato com’è cambiata la vita di Cristiano da quando il suo nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono trascorsi due mesi e mezzo dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e. Da quel momento un fiume di pettegolezzi ha travolto una delle coppie più amate dagli italiani. Tra questi, anche il gossip sulcheavrebbe avuto mentre era sposata con Totti. Si tratterebbe (il condizionale è d’obbligo) di, personal trainer e influencer che si muove frequentemente trae Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, dovelavora con la conduzione dell’Isola dei Famosi, sarebbe scoccata la scintilla. Adesso la sorella del trainer, Veronica, ha rotto il silenzio e a DiPiù ha raccontato com’è cambiata la vita dida quando il suo nome ...

Giorgiolaporta : Governano #Roma, #RegioneLazio e quasi tutti i municipi ma #PiazzaDelPopolo resta mezza vuota o piena a metà come è… - LaVeritaWeb : Veto di Fratelli d’Italia sui ministri di Draghi. Matteo Salvini: «Sceglieremo insieme». Coalizione ricompattata a… - FQMagazineit : “Roma è piena di matti, andare in giro è diventato pericoloso per me”: le parole di Cristiano Iovino, il presunto a… - Totustu09333826 : Ma la gente non arriva a fine mese, non esce di casa la sera perché ha paura, Roma è piena di rifiuti e rompete anc… - yoookusoponta : RT @shield_gap: Roma era una città piena di borseggiatori, macchine logore e persone con un atteggiamento irrispettoso nei confronti del se… -