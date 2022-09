Roma, Dybala è recuperato: a San Siro la Joya ci sarà (Di venerdì 30 settembre 2022) Buone notizie per la Roma in vista dei prossimi impegni: Paulo Dybala è recuperato e a San Siro con l’Inter ci sarà Paulo Dybala, come riferito da Sky Sport, si è regolarmente allenato con il resto del gruppo in casa Roma. L’argentino ha ormai superato i problemi muscolari e sarà quindi a disposizione per la trasferta di San Siro, anche se la sua presenza dal primo minuto è ancora in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Buone notizie per lain vista dei prossimi impegni: Pauloe a Sancon l’Inter ciPaulo, come riferito da Sky Sport, si è regolarmente allenato con il resto del gruppo in casa. L’argentino ha ormai superato i problemi muscolari equindi a disposizione per la trasferta di San, anche se la sua presenza dal primo minuto è ancora in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

