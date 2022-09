Roma: blindato Cristian Volpato, contratto fino al 30 giugno 2026 (Di venerdì 30 settembre 2022) La Roma blinda uno dei suoi giovani più promettenti, Cristian Volpato. Tiago Pinto, General Manager dell’area sportiva, ha elogiato il giocatore giallorosso: “Cristian è un ragazzo di grande talento, ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma”. Pinto continua: “Con questo rinnovo del contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi“. Volpato è entrato nelle giovanili giallorosse a gennaio 2020, per poi aggregarsi alla prima squadra nella stagione 2021/2022 segnando il suo primo gol in Serie A contro il Verona il 19 febbraio 2022. L’attaccante di origini australiane ha partecipato con l’Italia agli Europei Under 19 ed è stato convocato nell’Under 20 durante ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Lablinda uno dei suoi giovani più promettenti,. Tiago Pinto, General Manager dell’area sportiva, ha elogiato il giocatore giallorosso: “è un ragazzo di grande talento, ha tutto per diventare un giocatore importante per la”. Pinto continua: “Con questo rinnovo delha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi“.è entrato nelle giovanili giallorosse a gennaio 2020, per poi aggregarsi alla prima squadra nella stagione 2021/2022 segnando il suo primo gol in Serie A contro il Verona il 19 febbraio 2022. L’attaccante di origini australiane ha partecipato con l’Italia agli Europei Under 19 ed è stato convocato nell’Under 20 durante ...

sportface2016 : #Roma, blindato Cristian #Volpato: contratto rinnovato fino al 2026 - seimenosei : @OmbraRomana @emmabonino Ma pure nei collegi blindato l'hanno mandata affanculo battuta da una brava quanto semi sc… - GabriColo1 : @Marco_dreams Come la cirinna’ con un seggio blindato a Roma …ah no ?????? - Leo_Apostel : @ziopape @scacchet1 @emmabonino @GiorgiaMeloni @CarloCalenda Non era per niente blindato. Non si trattava del solit… - RistagnoAnna : RT @QuinziUgo: Se l'assumono gli elettori del Collegio più blindato di Roma per la sinistra, che hanno sempre votato di tutto e di più da Z… -