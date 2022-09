Roby Facchinetti, un dolce ricordo più vivo che mai: la FOTO commuove i fan (Di venerdì 30 settembre 2022) Roby Facchinetti, un dolce ricordo più vivo che mai: la FOTO commuove decisamente in fan della band italiana. Da non perdere. Per Roby Facchinetti non occorrono molte presentazioni, perché è un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 settembre 2022), unpiùche mai: ladecisamente in fan della band italiana. Da non perdere. Pernon occorrono molte presentazioni, perché è un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

GammaStereoRoma : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - Il ritorno delle rondini - GammaStereoRoma : Roby Facchinetti ^26 Riccardo Fogli - Il segreto del tempo - RadioDueLaghi : Incanto Summer Festival tornerà a Ivrea sabato 1° ottobre e domenica 2, all’Auditorium Officina H, in via Monte Nav… - monopallabitta : @Deslok954 @LaFannina @gparagone Di numero uno ce n'è uno solo: si chiama Roby Facchinetti! Io al limite sono il nu… - GianpaoloCarmi2 : @Paola95613517 Questo è poco ma sicuro, anche perché sono di Bergamo e se non lo sai,il nostro e mio motto è da sem… -